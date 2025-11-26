Battle Pass di Black Ops 7 completamente rinnovato | progressione più veloce premi anticipati e nuove sfide stagionali
Con l’arrivo della Stagione 01, disponibile dal 4 dicembre, Treyarch introduce una profonda revisione del sistema del Battle Pass in Black Ops 7 e Call of Duty Warzone. L’obiettivo è migliorare il ritmo di sblocco delle ricompense, ridurre i tempi di completamento e rendere più gratificante la progressione fin dalle prime sessioni di gioco. Progressione più rapida e avanzamento percepito in modo immediato. Analizzando i dati del Battle Pass di Black Ops 6, gli sviluppatori hanno ricalibrato il sistema per eliminare la sensazione di lentezza e aumento artificiale dei tempi. Con il nuovo modello, ogni partita contribuisce in modo più evidente all’avanzamento, e i premi sono distribuiti in modo più equilibrato, rendendo l’intera esperienza più motivante e meno dispersiva. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
