Con l’arrivo della Stagione 01, disponibile dal 4 dicembre, Treyarch introduce una profonda revisione del sistema del Battle Pass in Black Ops 7 e Call of Duty Warzone. L’obiettivo è migliorare il ritmo di sblocco delle ricompense, ridurre i tempi di completamento e rendere più gratificante la progressione fin dalle prime sessioni di gioco. Progressione più rapida e avanzamento percepito in modo immediato. Analizzando i dati del Battle Pass di Black Ops 6, gli sviluppatori hanno ricalibrato il sistema per eliminare la sensazione di lentezza e aumento artificiale dei tempi. Con il nuovo modello, ogni partita contribuisce in modo più evidente all’avanzamento, e i premi sono distribuiti in modo più equilibrato, rendendo l’intera esperienza più motivante e meno dispersiva. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Battle Pass di Black Ops 7 completamente rinnovato: progressione più veloce, premi anticipati e nuove sfide stagionali