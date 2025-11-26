Batte il cuore della solidarietà Installato a Fabbriche di Vallico il Dae donato dalla Misericordia

Un territorio sempre più cardio–protetto quello della Garfagnana, dove, nel comune di Fabbriche di Vergemoli, è stato appena installato un nuovo defibrillatore automatico al servizio di abitanti e visitatori. Siamo in una zona, infatti, molto frequentata del borgo di Fabbriche di Vallico dove insiste lo storico Mulino ad acqua che garantisce tuttora una delle migliori farine di castagne della Valle e il ristorante "Il Mulino Vecchio" che offre una cucina tipica con prevalenza di prodotti del territorio e a km zero. Il dispositivo salvavita è stato voluto dagli operatori della sezione Val di Turrite della Misericordia di Borgo a Mozzano, che lo ha inaugurato la settimana scorsa con una semplice, ma particolarmente significativa cerimonia ufficiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

