Bassetti mette in guardia | L' influenza arriva prima sarà una stagione difficile

"Ci aspetta una stagione influenzale difficile che tra l’altro arriva prima del solito", così Matteo Basetti mette in guardia sull'influenza in arrivo anche a Genova e in Liguria. Il direttore di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova spiega: "Mentre l’H1N1 è un virus pericoloso. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

