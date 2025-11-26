Basket una Milano poetica batte il Maccabi Tel Aviv in Eurolega

Buona la prima (ufficiale) per Peppe Poeta sulla panchina dell’EA7 Emporio Armani Milano. L’esordio da capo allenatore dell’Olimpia, infatti, vede i biancorossi espugnare il campo del Maccabi Tel Aviv nella sfida valevole per la tredicesima giornata dell’Eurolega per 88-102. Decisivi Shavon Shields, dominante nel terzo quarto quando Milano scappa via, e Armoni Brooks, che da oltre l’arco fa malissimo al Maccabi, cui non basta un Lonnie Walker da 21 punti. Ma la differenza la fa la mentalità, con i biancorossi che hanno ritrovato quel gioco coraggioso e sicuro che avevano perso ultimamente. Parte bene Milano, con i canestri di Shields e Booker, cui risponde però Walker da oltre l’arco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, una Milano poetica batte il Maccabi Tel Aviv in Eurolega

Contenuti che potrebbero interessarti

Under 14 Gold Almenno Basket - Olimpia Milano In un PalaLemine gremito di amici e curiosi va in scena il match tra i nostri ragazzi e la fortissima Olimpia Milano. L’inizio è tutto dei milanesi, che sin da subito impongono ritmo e fisicità al match con Ratti e Cro - facebook.com Vai su Facebook

Eurolega, Olimpia Milano-ASVEL alle 20.30 su Sky Sport Basket: risultato LIVE #SkySportBasket #NBA Vai su X

Basket B femminile, Pontevico batte Milano 67-57 e torna a sorridere - Faroni trascina con 17 punti, De Cristofaro segue a quota 15, mentre Bernardelli e Moreni chiudono rispettivamente con 11 e 10 punti ... Si legge su giornaledibrescia.it

Basket, Milano batte in volata l’Olympiacos in Eurolega - Quarto successo consecutivo per l’EA7 Emporio Armani Milano, che si impone sull’Olympiacos in Eurolega, e meneghini che entrano con decisione nella zona ... Secondo oasport.it

Basket, Milano soffre, ma batte il Villeurbanne in Eurolega - Quinto successo in Eurolega per l’EA7 Emporio Armani Milano che al Forum d’Assago fatica, soffre, ma alla fine batte un volenteroso Villeurbanne. Si legge su oasport.it