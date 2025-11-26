Basket Serie C Lissone convince e vola più in alto
La Galvi Lissone ottiene contro Venegono la terza vittoria in sette giorni e grazie al concomitante e inatteso tonfo di Varese Academy contro Settimo, aggancia il secondo posto del girone alle spalle di Cermenate che si conferma la squadra in questo momento davvero più forte. Ma per il ruolo di vice la Galvi c’è, anche in una serata complicata e caratterizzata dalle basse percentuali al tiro. Nonostante il 25% da 3 e il 40% dalla lunetta, i ragazzi di Galli superano l’ostacolo grazie alla difesa (55 punti concessi contro i 66 segnati) e ai canestri segnati al momento giusto col solito Esposito protagonista (16) assieme a Najafi (15), Corna (12) e Villa (11). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
