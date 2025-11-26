Basket Serie B Nazionale Chiusi assalto alla Luiss Roma La carica di coach Zanco

Ancora incerottata, reduce da un ko un po’ indigesto a Jesi, ma con la voglia di vender cara la pelle in casa di una delle grandi favorite del campionato. L’Umana San Giobbe recupera questa sera la prima giornata di campionata, con il match delle 20 in casa della Luiss Roma (Giovannetti di Recanati, Paglialunga di Fabriano e Da Angelis di Grottammare gli arbitri). Tra i Bulls tengono ancora banco gli infortuni visto che sono ancora fuori servizio Moreno, Natale e Raffaelli, oltre che i lungo degenti Molinaro e Chapelli. "Stiamo vedendo è il carattere di una squadra che ha attraversato e sta attraversando un periodo difficile, ma che ha una forza interiore veramente notevole". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Nazionale. Chiusi, assalto alla Luiss Roma. La carica di coach Zanco

Approfondisci con queste news

Sport - Basket, Serie A2: mercoledì sera turno infrasettimanale (14^ giornata) Estra Pistoia-Avellino (Lumusquare, ore 20.30). - facebook.com Vai su Facebook

La terza e la quarta della classe si trovano di fronte in questa domenica di #SerieA @UnipolCorporate @DerthonaBasket @REYER1872 Chi vincerà In diretta su LBATV: bit.ly/LBATVF2x #TuttoUnAltroSport Vai su X

Basket Serie B Nazionale. Chiusi, assalto alla Luiss Roma. La carica di coach Zanco - Tra i Bulls tengono ancora banco gli infortuni visto che sono ancora fuori servizio Moreno, Natale e Raffaelli, oltre che i lungo degenti Molinaro e Chapelli. Da sport.quotidiano.net

SERIE B NAZIONALE: Legnano e Roma in vetta: turno ricco di sorprese - La Serie B Nazionale ha vissuto un turno intenso e ricco di ribaltoni nei due raggruppamenti. Da basketinside.com

Basket, Serie B Nazionale: Capo d’Orlando vince contro Montecatini, è al secondo posto - Importante vittoria esterna per l'Infodrive Capo d'Orlando, che ha battuto 87- Si legge su 98zero.com