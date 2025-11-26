Basket serie A2 | BiEmme Service Livorno-Ferraroni Juvi Cremona 90-77 | la Libertas soffre un tempo poi è festa amaranto al Modigliani

La legge del Modigliani vale per tutti. Anche per la Juvi Cremona di coach Bechi che, nonostante abbia fatto di tutto per uscire a braccia alzate dal Forum, deve cedere alla veemente sterzata amaranto nel terzo quarto e arrendersi alla Libertas per 90-77.

