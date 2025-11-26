Basket | Pontedera si prepara a ospitare la festa dei campioni toscani

Today.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il movimento cestistico regionale si prepara a celebrare i suoi protagonisti. L’appuntamento è per sabato 29 novembre alle 10.30 al Museo Piaggio di Pontedera, dove la Fip Toscana organizzerà la cerimonia di premiazione dedicata alle squadre che si sono aggiudicate i titoli regionali giovanili. 🔗 Leggi su Today.it

