Basket Luca Banchi seleziona i 12 per Italia-Islanda | iniziano le qualificazioni ai Mondiali

Oasport.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Banchi ha selezionato i 12 giocatori per Italia-Islanda, incontro valido per le qualificazioni ai Mondiali 2027 di basket. Il Commissario Tecnico farà il proprio esordio sulla panchina della Nazionale nella serata di giovedì 27 novembre (ore 20.00) a Tortona, in una sfida da non sbagliare per non complicare fin da subito il cammino verso la rassegna iridata. Dal gruppo dei convocati sono dunque stati esclusi Elisèe Assui, Leonardo Candi, Diego Garavaglia e Riccardo Rossato. Amedeo Tessitori sarà il capitano in campo (Achille Polonara non potrà essere presente per ovvi motivi) e sarà uno dei fari della squadra insieme a Sasha Grant, Stefano Tonut, Amedeo Della Valle, Gabriele Procida. 🔗 Leggi su Oasport.it

