Che fosse una predestinata si era capito già da un pezzo. Ma che il suo debutto in serie A sarebbe arrivato così presto forse non se l’aspettava nemmeno lei: Anna Sablich, pesaresissima classe 2009, ha avuto il suo minuto di gloria in maglia Reyer Venezia domenica scorsa contro la Geas Sesto San Giovanni, fra l’altro in diretta su Rai Sport: coach Mazzon, con la vittoria ormai in ghiaccio (71-58 il risultato finale) l’ha inserita sul parquet insieme a Isabel Hassan, sua compagna anche in Nazionale. Anna, che è cresciuta nei Bees giocando coi maschi, stimata dai suoi compagni tanto da essere scelta come capitano della squadra, uscita dal minibasket ha trascorso un’annata con l’Olimpia Pesaro prima di spiccare il volo verso la laguna, lasciando la famiglia a soli 14 anni per inseguire il suo sogno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, la pesarese classe 2009 ha avuto domenica il suo minuto di gloria contro Sesto San Giovanni. Anna Sablich, il debutto in A non si dimentica