La nuova Italia di Luca Banchi si prepara a vivere la sua prima volta. Gli azzurri scenderanno in campo domani contro l’Islanda per l’esordio nelle Qualificazioni ai Mondiali 2027 e poi voleranno in Lituania per giocare domenica la seconda sfida. Un doppio appuntamento già molto importante per la squadra azzurra, che non può davvero permettersi passi falsi in un cammino verso la rassegna iridata che sarà durissimo. L’Italia è stata sorteggiata appunto con Lituania, Islanda e Gran Bretagna, ma nella fase successiva dovrebbe incrociarsi anche con Serbia e Turchia. Solo tre squadre si qualificano per il Mondiale e dunque è certo che ci sarà sicuramente un’assenza illustre tra azzurri, lituani, serbi e turchi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Basket, i convocati della Lituania per affrontare l'Italia: Gudaitis vecchia conoscenza, assenti NBA e giocatori di Eurolega