Basket Eurolega | Milano rialza la testa | Maccabi travolto 102-88

Sport.quotidiano.net | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Belgrado (Serbia), 26 novembre 2025 - Comincia nel migliore dei modi il nuovo corso dell’EA7 Emporio Armani Milano targato coach Peppe Poeta: nel silenzio assordante dell’Aleksandar Nikolic Arena di Belgrado, l’Olimpia reagisce dopo il forte scossone generato dalle dimissioni da coach di Ettore Messina (resta consulente del club) e interrompe una striscia negativa di tre ko di fila tra campionato ed Eurolega  strapazzando il Maccabi Tel Aviv con un perentorio 102-88. La svolta del match è arrivata nella ripresa, in cui Milano ha stretto le viti della difesa concedendo soltanto 40 punti al Maccabi, a fronte dei 48 subiti nei 20’ iniziali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

