Basic Instinct i baby attori del cult I ragazzi vincenti si intrufolarono a una proiezione vietata ai minori

Chauncey Leopardi ha raccontato un aneddoto che riguarda il periodo sul set, quando uscì il film con Sharon Stone e Michael Douglas. Uno dei membri del cast de I ragazzi vincenti, family movie del 1993, Chauncey Leopardi, ha svelato uno dei ricordi maggiormente divertenti che riguardano il periodo di lavorazione del film. Leopardi ha svelato che il giovanissimo cast principale del film, del quale faceva parte, venne fatto entrare di nascosto alla proiezione vietata ai minori di Basic Instinct. La proiezione proibita di Basic Instinct e l'esperienza sul set de I ragazzi vincenti "C'era un cinema dall'altro lato della strada e noi comprammo i biglietti per un altro film e ci intrufolammo dentro" ha dichiarato Leopardi, che ha spiegato come l'aiuto del .

