Bartolucci l’architetto della rinascita | la mostra conquista la città
Pisa, 26 novembre 2025 – Si è conclusa con un grande successo la mostra “Lamberto Bartolucci – Architetture. La ricostruzione postbellica a Pisa”. L’iniziativa, organizzata dalla Cooperativa Agave e curata dall’architetto Federico Bracaloni, in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa, Comune di Pisa, Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Università di Pisa, Provincia di Pisa, Ente Parco Naturale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Rotary Club Pisa Galilei, Loveco Srl, Castagneto Banca e Unicoop Firenze ha registrato un'importante partecipazione, testimoniando quanto l’eredità architettonica di Bartolucci abbia saputo conquistare tanto gli abitanti di Pisa quanto visitatori da altre città. 🔗 Leggi su Lanazione.it
