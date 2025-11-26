Baristi parrucchieri e addetti al caseificio | le offerte di lavoro della settimana nel novarese
Baristi, addetti al caseificio, parrucchieri. Sono queste alcune delle figure ricercate questa settimana dal Centro per l'impiego di Novara.Ecco gli annunci attivi fino a lunedì 1° dicembre. Per candidarsi o per la ricerca di altri annunci è possibile visitare il sito internet del Centro per. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Prima di ordinare un caffè… chiedi chi c’è dietro la macchina! Non tutti i bar sono uguali. Non tutti i baristi sono formati allo stesso modo. Un caffè non è “solo un caffè”: • può regalarti piacere, qualità ed energia, • oppure può rovinarti la giornata con estrazion - facebook.com Vai su Facebook
Baristi, parrucchieri e addetti al caseificio: le offerte di lavoro della settimana nel novarese - Sono queste alcune delle figure ricercate questa settimana dal Centro per l'impiego di Novara. Come scrive novaratoday.it
Offerte di lavoro a Bergamo: si cercano operai, parrucchieri, baristi e addetti aeroportuali - Nuove offerte di lavoro sono disponibili da oggi grazie al bollettino pubblicato dai Centri per l'impiego della Provincia di Bergamo. Scrive bergamo.corriere.it
Camerieri, baristi e addetti pulizie - L’Ente Bilaterale del Turismo di Spezia ricerca per hotel a Portovenere 1 cameriere ai piani con esperienza. Scrive lanazione.it