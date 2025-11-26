Bari esonerato Caserta Al suo posto torna Vivarini saltato a Pescara pochi giorni fa

Manca solo l'ufficialità: l'ultima sconfitta con il Frosinone fatale al tecnico biancorosso. Il ds Magalini ha già contattato l'ex allenatore degli abruzzesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bari, esonerato Caserta. Al suo posto torna Vivarini, saltato a Pescara pochi giorni fa

