Barella prima di Atletico Madrid-Inter | Similitudini tra Milan e Atletico ma servono i gol

Barella, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Prime Video a pochi minuti dal calcio di inizio della sfida di Champions contro l'Atletico. Barella ha sottolineato come l'Inter debba affrontare l'Atletico Madrid con la stessa mentalità vista contro il Milan: pur avendo fatto una buona partita, è mancato l'aspetto decisivo in attacco. Per questa sfida, il centrocampista ha messo in chiaro che l'Inter cercherà di essere meno spettacolare ma più concreta, cercando finalmente di sfruttare le occasioni create. SOFFERENZE IN CAMPO – «Similitudini tra Milan e Atletico Madrid? Hanno qualche similitudine, abbiamo paragonato i due stili di gioco e le abbiamo ritrovate.

