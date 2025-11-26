Barella prima di Atletico Madrid-Inter | Similitudini tra Milan e Atletico ma servono i gol

Internews24.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Dario Bartolucci Barella, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Prime Video a pochi minuti dal calcio di inizio della sfida di Champions contro l’Atletico. Barella ha sottolineato come l’Inter debba affrontare l’Atletico Madrid con la stessa mentalità vista contro il Milan: pur avendo fatto una buona partita, è mancato l’aspetto decisivo in attacco. Per questa sfida, il centrocampista ha messo in chiaro che l’Inter cercherà di essere meno spettacolare ma più concreta, cercando finalmente di sfruttare le occasioni create. SOFFERENZE IN CAMPO – «Similitudini tra Milan e Atletico Madrid? Hanno qualche similitudine, abbiamo paragonato i due stili di gioco e le abbiamo ritrovate. 🔗 Leggi su Internews24.com

barella prima di atletico madrid inter similitudini tra milan e atletico ma servono i gol

© Internews24.com - Barella prima di Atletico Madrid-Inter: «Similitudini tra Milan e Atletico, ma servono i gol»

Contenuti che potrebbero interessarti

barella prima atletico madridBarella nel pre-partita di Atletico-Inter: idee chiarissime dopo la sconfitta col Milan! - Il centrocampista dell'Inter ha analizzato la sconfitta contro il Milan nel derby a margine della sfida all'Atletico ... Scrive spaziointer.it

barella prima atletico madridAtletico Madrid-Inter, diretta Champions League: risultato in tempo reale, formazioni ufficiali - I nerazzurri di Chivu fanno visita ai colchoneros nel quinto turno della fase campionato. Riporta tuttosport.com

barella prima atletico madridBarella a InterTV: “Ora iniziano le gare toste, vogliamo dimostrare il nostro livello” - I ragazzi di Simeone sono a 6 punti, con 2 vittorie ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Barella Prima Atletico Madrid