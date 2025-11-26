Barella accusato da Allegri durante il derby Inter Milan | Fa l’attore La lamentela dell’ex Juve col quarto uomo

per la simulazione del nerazzurro. Il derby di Milano, vinto dal Milan per 1-0 grazie al gol di Pulisic, è stato ricco di tensione e episodi controversi. Uno di questi, in particolare il cartellino giallo estratto per un fallo su Nicolò Barella, ha scatenato la reazione furiosa di Massimiliano Allegri, il quale ha criticato apertamente l’ atteggiamento del centrocampista dell’Inter. L’episodio Barella-Leao e la reazione di Allegri. L’episodio incriminato è avvenuto nel corso del primo tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Barella accusato da Allegri durante il derby Inter Milan: «Fa l’attore». La lamentela dell’ex Juve col quarto uomo

