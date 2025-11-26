Barella a InterTV | In Champions nessuna gara è facile ma vogliamo dimostrare il nostro livello

Inter News 24 Barella parla della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid e delle ambizioni dell’Inter nel cammino europeo. A pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid, Nicolò Barella ha rilasciato un’intervista ai microfoni di InterTV, dove ha analizzato le difficoltà della partita e le aspettative della squadra nerazzurra. SOFFERENZE IN CAMPO – «Partiamo dal presupposto che in Champions nessuna gara è facile ma ora arrivano le squadre toste – con tutto il rispetto per quelle già affrontate – e cercheremo di dimostrare che questo è il nostro livello. 🔗 Leggi su Internews24.com

