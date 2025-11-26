Barella a InterTV | In Champions nessuna gara è facile ma vogliamo dimostrare il nostro livello
Inter News 24 Barella parla della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid e delle ambizioni dell’Inter nel cammino europeo. A pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid, Nicolò Barella ha rilasciato un’intervista ai microfoni di InterTV, dove ha analizzato le difficoltà della partita e le aspettative della squadra nerazzurra. SOFFERENZE IN CAMPO – «Partiamo dal presupposto che in Champions nessuna gara è facile ma ora arrivano le squadre toste – con tutto il rispetto per quelle già affrontate – e cercheremo di dimostrare che questo è il nostro livello. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
GDS - #AtleticoInter: #Esposito in vantaggio su #Bonny, a destra spazio a #LuisHenrique, #Frattesi insidia #Barella. #DeVrij al centro della difesa - facebook.com Vai su Facebook
Barella a InterTV: “Ora iniziano le gare toste, vogliamo dimostrare il nostro livello” - I ragazzi di Simeone sono a 6 punti, con 2 vittorie ... Segnala msn.com
Barella nel pre-partita di Atletico-Inter: idee chiarissime dopo la sconfitta col Milan! - Il centrocampista dell'Inter ha analizzato la sconfitta contro il Milan nel derby a margine della sfida all'Atletico ... spaziointer.it scrive
CHAMPIONS - Inter, Barella: "Atletico? Dobbiamo giocare come nel derby, ma serve più precisione" - Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, è stato intervistato da Prime Video a poco più di un'ora dalla sfida di Champions League con l'Atletico Madrid: "C'è qualche similitudine col Milan, dobbiamo ... msn.com scrive