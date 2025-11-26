Bardella li batte tutti | il leader di Rn vola nei sondaggi Nelle presidenziali del 2027 vincerebbe contro tutti i candidati
Jordan Bardella, segretario del Rassemblement national, vola nei sondaggi per la corsa all’Eliseo del 2027. È quanto emerge dal sondaggio realizzato dall’istituto Odoxa per Public-Sénat a 18 mesi dal voto per la presidenza della Repubblica. Secondo la stima, il leader della destra d’Oltralpe raccoglierebbe il 39% delle adesione, in crescita di tre punti rispetto al precedente rilevamento di ottobre. Attualmente è anche riuscito a superare la sua mentore, Marine Le Pen, che è rimasta stabile al 35%. In sostanza, Bardella ormai viene considerato come il vero successore naturale alla massima candidatura nazionale: specialmente se la condanna all’ineleggibilità della figlia di Jean Marie sul caso degli assistenti all’Europarlamento dovesse essere confermata in appello a gennaio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
