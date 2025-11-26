Barbiere trovato senza vita nel suo salone | Angelo aveva 38 anni
Una tragedia improvvisa ha sconvolto la comunità di Giugliano. Il noto barbiere Angelo Speranza è stato trovato senza vita nel suo salone. La scoperta è avvenuta ieri sera. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, ma purtroppo per il 38enne già non c'era più nulla da fare. Le cause del decesso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
