Barbiere trovato senza vita nel suo salone | Angelo aveva 38 anni

Napolitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia improvvisa ha sconvolto la comunità di Giugliano. Il noto barbiere Angelo Speranza è stato trovato senza vita nel suo salone. La scoperta è avvenuta ieri sera. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, ma purtroppo per il 38enne già non c'era più nulla da fare. Le cause del decesso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

