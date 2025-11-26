Barbara d’Urso vuole lasciare Ballando con le stelle? Strategia per rubare la scena
Ballando con le stelle, Barbara d’Urso sta valutando il ritiro? L’indiscrezione spiazza. È una coppia davvero affiatata quella formata da Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle, puntata dopo puntata stanno migliorando sempre e stanno facendo breccia nel cuore di moltissimi telespettatori. Anche se si sono ritrovati spesso al centro di critiche e polemiche, specie lei, i due stanno ottenendo voti alti da parte della giuria e continuano a ripetere che il loro obiettivo è quello di fare sempre meglio. Un’indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia ha però stupito tutti, sembra infatti che la concorrente di Ballando con le stelle stia prendendo in considerazione l’idea di abbandonare il programma di Milly Carlucci. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
