Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle | pronta a lasciare la gara? Spunta un retroscena

Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle: il ritorno che nessuno si aspettava, pronta a lasciare la gara?. Quando Milly Carlucci ha annunciato ufficialmente il suo nome, il pubblico è rimasto sospeso per qualche secondo. Poi, come spesso accade quando si parla di lei, è esploso un misto di stupore, curiosità e inevitabile gossip: Barbara d'Urso è una concorrente di Ballando con le Stelle. Per Barbara, Ballando non è semplicemente un programma, ma una dichiarazione d'intenti: rimettersi al centro del gioco televisivo da protagonista ma in un ruolo completamente diverso, senza uno studio da condurre e senza un copione da governare.

