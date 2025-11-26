Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle | pronta a lasciare la gara? Spunta un retroscena
Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle: il ritorno che nessuno si aspettava, pronta a lasciare la gara?. Quando Milly Carlucci ha annunciato ufficialmente il suo nome, il pubblico è rimasto sospeso per qualche secondo. Poi, come spesso accade quando si parla di lei, è esploso un misto di stupore, curiosità e inevitabile gossip: Barbara d’Urso è una concorrente di Ballando con le Stelle. Per Barbara, Ballando non è semplicemente un programma, ma una dichiarazione d’intenti: rimettersi al centro del gioco televisivo da protagonista ma in un ruolo completamente diverso, senza uno studio da condurre e senza un copione da governare. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ottima performance di Barbara D'urso che questa settimana ha raccontato del difficile e delicato racconto con il padre. Ancora scintille con Selvaggia Lucarelli. - facebook.com Vai su Facebook
Barbara d’Urso, la decisione che fa tremare Milly Carlucci: tensione altissima a Ballando - Barbara d’Urso verso un possibile ritiro da Ballando con le Stelle: tensioni, retroscena e indiscrezioni che agitano giuria e concorrenti. Segnala donnaglamour.it
Barbara D'Urso lascia Ballando con le Stelle? Dietro il possibile ritiro le polemiche con Selvaggia Lucarelli e... Ecco i veri motivi - L'ex conduttrice di Pomeriggio 5 pronta a lasciare Ballando con le stelle? Si legge su affaritaliani.it
Barbara d’Urso pronta a lasciare Ballando con le Stelle: ecco il vero motivo - Barbara d’Urso starebbe valutando di abbandonare Ballando con le Stelle prima della finale: tensioni in classifica e strategia per uscire “in gloria”. Come scrive rds.it