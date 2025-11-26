Un violento incendio ha devastato una delle più grandi baraccopoli di Dhaka, in Bangladesh, lasciando migliaia di persone senza tetto. Le immagini hanno mostrato fiamme e una grande colonna di fumo che si alzava dalla comunità di Korail, nella capitale dello Stato asiatico. Non sono segnalate vittime. Il rogo, scoppiato martedì sera, è stato domato solo dopo 16 ore. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bangladesh, fiamme in una baraccopoli a Dhaka: in migliaia senza tetto