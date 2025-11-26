Bandito dalla città per tre anni viene scoperto mentre passeggia lungo il Corso | denunciato un 25enne

Anconatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato sorpreso ad Ancona pur avendo il divieto di rientrare in città. Per questo un 25enne di origini sudanesi è stato denunciato dalla Polizia di Stato nel corso di un controllo effettuato nel pomeriggio di ieri lungo corso Amendola.A suo carico risultava un foglio di via obbligatorio con. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

