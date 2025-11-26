Banda di ladri in azione a Brescia latitante bloccato dopo la fuga tra i campi | cosa aveva rubato
Arrestato a Chiari un cittadino albanese di 39 anni per furto aggravato: revocato il permesso di soggiorno, indagini in corso sulla banda. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
blitz della Polizia: sgominata banda di ladri in appartamento, sequestrata refurtiva per 200mila euro - facebook.com Vai su Facebook
Ladri in casa, dopo il furto scatta la ronda: 40 a caccia della banda con droni, bastoni e chiavi inglesi Vai su X
Banda di ladri in azione a Brescia, latitante bloccato dopo la fuga tra i campi: cosa aveva rubato - Arrestato a Chiari un cittadino albanese di 39 anni per furto aggravato: revocato il permesso di soggiorno, indagini in corso sulla banda. Lo riporta virgilio.it
Sgominata banda di ladri specializzati in furti nelle abitazioni della Bassa: un arresto, due uomini in fuga - L'uomo, latitante, dovrà scontare una pena di 4 mesi di reclusione per il reato di danneggiamento aggravato. Come scrive brescia.corriere.it
Banda di ladri bloccata dalla Polizia: arrestato un 39enne - Porta risultati il serrato lavoro di contrasto ai furti in appartamento da parte delle forze dell’ordine. Secondo giornaledibrescia.it