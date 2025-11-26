Bancomat sradicato dai ladri si indaga su bande provenienti dal napoletano

Sarebbe di circa 50mila euro il bottino arraffato da una banda di ladri, la notte scorsa a Scafati, in via della Resistenza. I carabinieri stanno indagando su di un gruppo di malviventi che ha colpito alla Bcc di Scafati e Cetara, il quale è riuscito a sradicare un bancomat per poi caricarlo su. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

