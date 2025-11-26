Banco Desio lanciata un’Opa su Solutions Capital Management Sim

Banco Desio ha annunciato il lancio di un’offerta pubblica di acquisto volontaria e interamente in contanti rivolta a tutte le azioni di Solutions Capital Management Sim. L’operazione, come indicato nella comunicazione ufficiale, prevede un esborso massimo calcolato sulle 2.234.264 azioni ordinarie coinvolte, per un valore complessivo di 10.299.957,04 euro. Nella nota diffusa dall’istituto si precisa che l’iniziativa punta ad accelerare lo sviluppo dell’area dedicata al wealth management, in linea con il piano industriale del gruppo, e ad ampliare la gamma di proposte d’investimento offerte ai clienti all’interno di un modello di multifamily office. 🔗 Leggi su Lettera43.it

