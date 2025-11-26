Banco Desio lancia Opa su SCM 10 milioni di capitalizzazione prezzo a 4,61 euro e premio del 2,4% azioni in risalita a 4,56

Ilgiornaleditalia.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Banco Desio ha presentato un'opzione pubblica di acquisto per Solutions Capital Management Sim al prezzo di 4,61 euro ad azione; il principale azionista Hps Holding si è già impegnato ad aderire Banco di Desio e della Brianza ha presentato un’offerta pubblica di acquisto totalitaria su Soluti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

banco desio lancia opa su scm 10 milioni di capitalizzazione prezzo a 461 euro e premio del 24 azioni in risalita a 456

© Ilgiornaleditalia.it - Banco Desio lancia Opa su SCM (10 milioni di capitalizzazione), prezzo a 4,61 euro e premio del 2,4%, azioni in risalita a 4,56

Altri contenuti sullo stesso argomento

banco desio lancia opaBanco Desio lancia opa con delisting su Solutions Capital Management. Premio del 2,4% - Il socio di riferimento, Hps Holding Partecipazioni Societarie, aderisce all’offerta e i manager reinvestiranno poi in maniera indi ... Come scrive msn.com

banco desio lancia opaBanco Desio, lanciata un’Opa su Solutions Capital Management Sim - Banco Desio ha annunciato il lancio di un’offerta pubblica di acquisto volontaria e interamente in contanti rivolta a tutte le azioni di Solutions Capital Management Sim. Lo riporta msn.com

Banco di Desio e della Brianza lancia OPA su Solutions Capital Management SIM - Banco di Desio e della Brianza ha annunciato un’offerta pubblica di acquisto volontaria per cassa sulla totalità delle azioni ordinarie di Solutions Capital Management SIM, società di Intermediazione ... Scrive soldionline.it

Cerca Video su questo argomento: Banco Desio Lancia Opa