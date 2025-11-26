Banco Desio lancia Opa su SCM 10 milioni di capitalizzazione prezzo a 4,61 euro e premio del 2,4% azioni in risalita a 4,56

Banco di Desio e della Brianza ha presentato un'offerta pubblica di acquisto totalitaria su Solutions Capital Management Sim al prezzo di 4,61 euro ad azione; il principale azionista Hps Holding si è già impegnato ad aderire

Banco Desio lancia un'opa su Solutions Capital Management a 4,61€ per azione, con un premio del 2,4%. L'Ad Alessandro Decio a Class CNBC: "Un'ottima opportunità, acceleriamo la crescita nel wealth management". Qui l'intervista integrale di Adolfo Valen Vai su X

