Banche italiane più solide ecco quali sono secondo la BCE

26 nov 2025

Banche italiane più solide, la nuova analisi condotta dalla Banca Centrale Europea conferma un quadro di stabilità per il sistema bancario dell’Eurozona e mette in evidenza i progressi raggiunti dagli istituti italiani in termini di capitale, qualità degli attivi e gestione dei rischi. Nel suo monitoraggio annuale, la Vigilanza individua tre realtà italiane che si distinguono per solidità patrimoniale e resilienza agli shock: Credem, Mediolanum e Intesa Sanpaolo. Banche italiane più solide, tre istituti al vertice. Secondo la BCE, le banche europee mostrano coefficienti di capitale superiori ai requisiti minimi e un generale miglioramento della qualità del credito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

