Banche italiane più solide ecco quali sono secondo la BCE
Banche italiane più solide, la nuova analisi condotta dalla Banca Centrale Europea conferma un quadro di stabilità per il sistema bancario dell’Eurozona e mette in evidenza i progressi raggiunti dagli istituti italiani in termini di capitale, qualità degli attivi e gestione dei rischi. Nel suo monitoraggio annuale, la Vigilanza individua tre realtà italiane che si distinguono per solidità patrimoniale e resilienza agli shock: Credem, Mediolanum e Intesa Sanpaolo. Banche italiane più solide, tre istituti al vertice. Secondo la BCE, le banche europee mostrano coefficienti di capitale superiori ai requisiti minimi e un generale miglioramento della qualità del credito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dopo l’upgrade del rating sull’Italia Moody’s premia anche le banche italiane. Ecco i bond che battono i BTP. https://loom.ly/6POkAYA - facebook.com Vai su Facebook
Banche italiane, redditività solida anche sotto stress ma #ScopeRatings avverte: il capitale in eccesso ha raggiunto il picco Vai su X
Banche italiane tra le più solide d’Europa, Credem guida la classifica Bce - Le valutazioni SREP della BCE confermano la solidità degli istituti italiani: capitale forte, liquidità elevata e requisiti prudenziali tra i migliori in Europa ... Scrive quifinanza.it
Quali sono le banche più sicure? Ecco le pagelle Bce e i dati di bilancio dei principali istituti in Italia ed Europa - Intanto in Italia gli istituti minori superano lo stress test Bankitalia ... Secondo milanofinanza.it
Banche italiane ed europee sicure. Ma la BCE lancia l’allarme sui rischi nascosti - La risposta della BCE, che ha pubblicato i risultati dei test SREP, indicando tuttavia anche quelle che sono le sfide per il settore. Scrive money.it