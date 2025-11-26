Bancarelle prodotti tipici e luminarie | a Quarna Sopra torna il Mercatino di Natale

Sabato 29 novembre a Quarna Sopra torna il Mercatino di Natale.L'appuntamento è dalle ore 14 in piazza Burghitt, dove sarà possibile fare shopping tra le bancarelle di hobbisti e artigiani, mentre in piazza XXIV Maggio aprirà l'area gastronomica.Alle 15,30 i più piccoli potranno emozionarsi con. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Bancarelle, prodotti tipici e luminarie: a Quarna Sopra torna il Mercatino di Natale

News recenti che potrebbero piacerti

Sta tornando Il Villaggio di Babbo Natale! Un'occasione perfetta per respirare un po’ di atmosfera natalizia e trovare regali unici, fatti con il cuore ? ? Vieni a curiosare tra le bancarelle, scopri prodotti artigianali, dolcezze, decorazioni e tante idee per so - facebook.com Vai su Facebook

Bancarelle, arcieri e prodotti tipici. Busto è la meta per tutta la famiglia - Diciotto giorni di eventi e iniziative per la festa patronale di San Giuseppe in programma fino al 12 maggio. Riporta ilgiorno.it

Per il clou delle feste patronali la processione a mare e i fuochi d'artificio, lungo i corsi luminarie, bancarelle e polemiche - Brindisi brilla e si accende per le tradizionali celebrazioni dedicate a san Lorenzo e a san Teodoro: il capoluogo adriatico, infatti, ... Secondo quotidianodipuglia.it

Bancarelle ad Assisi. Tra luminarie e presepi - Tra i mercatini umbri più gettonati c’è quello di Assisi, icona di itinerari incentrati sulle tracce di San Francesco, patrono d’Italia. quotidiano.net scrive