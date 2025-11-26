Bambino autistico sospeso a scuola il provveditore Zingales chiede chiarimenti al dirigente scolastico

Il Provveditore agli Studi di Messina, Leon Zingales, ha chiesto una dettagliata relazione al dirigente scolastico della scuola Manzoni sul caso del ragazzino di 11 anni affetto da disturbo dello spettro autistico sospeso per cinque giorni dopo aver dato una pacca sulle parti intime a una. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

