Bambini nel bosco il papà Nathan ha lasciato il casolare | È ospite di amici Lavori e ricorso | cosa succede ora
Nathan Trevallion, il padre inglese dei tre bambini allontanati dal Tribunale dei minori di L'Aquila e trasferiti in una struttura protetta, è andato via dal casolare di Palmoli.. 🔗 Leggi su Leggo.it
Bosco sì, bosco no! Bosco no, bosco sì! Sui quotidiani, in TV, sui social, nelle ultime settimane, tutti esperti genitoriali… e di diritto. “I tre bambini andavano tolti ai genitori perché vivevano nel bosco.” “No, quei bambini non andavano toccati.” Io non lo so. Non s - facebook.com Vai su Facebook
Il caso dei bambini della casa nel bosco. Ministero "Risulta regolarmente espletato l'obbligo scolastico attraverso l'educazione domiciliare, legittimata dalla Costituzione e dalle leggi vigenti e tramite l'appoggio a una scuola autorizzata". Vai su X
Famiglia nel bosco, il padre Nathan ringrazia l'Italia e annuncia il silenzio stampa: "Non parlo più" - Nathan Trevallion, il padre dei bambini della famiglia nel bosco in Abruzzo, ringrazia gli italiani e dice di non voler più parlare ... Riporta virgilio.it
Famiglia nel bosco, il padre Nathan «sta male dalla rabbia e sceglie il silenzio». I vicini: «I giudici non sanno come si vive qui» - Chieti, il padre dei bambini in silenzio dopo una riunione dei neo rurali. Scrive msn.com
Famiglia nel bosco, i tre bambini educati dalla madre con il libro per la scuola a casa che spinge all’asocialità - Sciolto il nodo scolastico dal ministero dell’Istruzione, ora Nathan e Catherine stanno cercando in ogni modo di mettersi “in regola” per riavere i propri figli, colmando ... Come scrive ilmessaggero.it