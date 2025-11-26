Bambini nel bosco i genitori rifiutano casa del Comune e ristrutturazione L’avvocato lascia | Manca fiducia

L'avvocato dei genitori dei tre bimbi cresciuti nei boschi di Chieti e ora trasferiti in casa famiglia ha rinunciato al mandato difensivo conferito dalla coppia circa un anno fa. Il legale Giovanni Angelucci ha sottolineato che la fiducia era venuta meno "per le ingerenze esterne". 🔗 Leggi su Fanpage.it

