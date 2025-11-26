Bambini nel bosco i genitori rifiutano casa del Comune e ristrutturazione L’avvocato lascia l’incarico | Manca fiducia

Il legale lascia l'incarico: "Pressioni esterne e fiducia compromessa". L'avvocato Giovanni Angelucci, che per un anno ha rappresentato i genitori dei tre bambini trasferiti in una casa famiglia dopo aver vissuto per anni nel bosco di Chieti, ha deciso di rimettere il mandato. L'annuncio è arrivato nelle ultime ore attraverso una nota ufficiale. Il professionista, che più volte aveva descritto a Fanpage.it le abitudini della famiglia anglo-australiana nei pressi di Palmoli, ha spiegato di aver compiuto una scelta difficile: "Dopo un'attenta riflessione, ho deciso, non senza esitazioni, di rinunciare all'incarico difensivo conferitomi dai coniugi della casa nel bosco.

