Bambini alla scoperta del mondo dei carabinieri | il ciclo di incontri in caserma
Una serie di incontri per far conoscere il mondo dei carabinieri ai bambini. Si è concluso nella giornata di mercoledì 26 novembre il percorso dell’Arma con la scuola dell’infanzia “Guarneri” di Milano, un’iniziativa che per tre settimane ha portato i bambini dell’ultimo anno all’interno della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Ma che bello vedere bambini e bambine alla scoperta del Bosco delle Querce di Seveso e Meda. Tutti insieme ad ascoltare il racconto con Legambiente Lombardia. Oggi con noi le classi della scuola primaria E.Toti di Seveso. Comune di Seveso Comun - facebook.com Vai su Facebook
Bambini alla scoperta del mondo dei carabinieri: il ciclo di incontri in caserma - Si tratta del progetto "A scuola dai carabinieri” che ha coinvolto i bambini delle quinte e la caserma di Milano Vigentino ... Si legge su milanotoday.it
La Stazione mobile presidia la "Notte colorata dei bambini": tanti piccoli utenti chiedono spiegazioni ai carabinieri - Ad Alba Adriatica, in occasione della manifestazione “Notte Colorata dei dambini”, il servizio dei carabinieri è stato effettuato anche con la Stazione Mobile, una normale stazione dei carabinieri che ... ilmessaggero.it scrive
I bambini di Sorrento a lezione teorico-pratica di educazione stradale dai carabinieri - Un circuito stradale in miniatura tra birilli, segnali e strisce pedonali, realizzato nell’impianto sportivo del plesso Angelina Lauro dell’Istituto comprensivo «Torquato Tasso» di Sorrento. Segnala ilmattino.it