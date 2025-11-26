Bambina appena nata trovata nel water con la testa nell' acqua | fermata la mamma

È stata fermata nelle scorse ore e portata in carcere a Torino, con l'accusa di tentato infanticidio, la donna di 38 anni che lunedì 24 novembre ha partorito nel bagno di casa a Ciriè, in provincia di Torino, e avrebbe lasciato la neonata con la testa quasi totalmente immersa nell'acqua del water. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche questi approfondimenti

La bambina, due anni appena, presentava ormai da qualche giorno dei problemi a livello respiratorio. Il naso che cola, la tosse e il respiro un po’ affannato - facebook.com Vai su Facebook

Ciriè sotto shock: bambina appena nata trovata nel water - Tragedia sfiorata a Ciriè, in provincia di Torino, dove una donna italiana di 38 anni ha partorito da sola nella sua abitazione, mentre si trovava presumibilmente sotto l’effetto del crack. Lo riporta msn.com

Partorisce in casa, bimba trovata nel water e rianimata dal 118, ora è grave, in ospedale - La donna, seguita dai servizi sociali, avrebbe partorito sotto l’effetto del crack. Come scrive msn.com

Neonata partorita in casa e trovata nel wc, la madre sotto effetto del crack: «Non sapevo di essere incinta». Come sta la bambina - La 38enne qualche mese è tornata ad abitare nella casa di famiglia con la madre e il fratello L'articolo Neonata partorita in casa e trovata nel wc, la madre sotto effetto del crack: «Non sapevo di es ... msn.com scrive