Balzarini sicuro dopo Bodo Glimt Juve | Ieri una bella iniezione di fiducia soprattutto per due bianconeri La sua analisi

Balzarini sottolinea l’importanza dei gol in Norvegia: l’attaccante belga non segnava da 227 giorni, il canadese da 93. Ora fiducia a entrambi. La rocambolesca vittoria per 3-2 ottenuta dalla Juventus sul campo del Bodo Glimt ha rappresentato uno snodo cruciale per la stagione bianconera, non solo per la classifica di Champions League, ma anche per la tenuta mentale del reparto offensivo. Luciano Spalletti, che ha avuto il coraggio di ruotare gli uomini e di insistere su chi era in difficoltà, ha raccolto i frutti sperati: i gol di Loïs Openda e Jonathan David. A sottolineare l’importanza psicologica di queste marcature è stato il giornalista Gianni Balzarini, che sul suo canale YouTube ha analizzato i numeri impietosi del digiuno che i due attaccanti si sono finalmente lasciati alle spalle. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Balzarini sicuro dopo Bodo Glimt Juve: «Ieri una bella iniezione di fiducia soprattutto per due bianconeri». La sua analisi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Non sono sicuro che aver fatto turn over in casa di una squadra che ha vinto 30 delle ultime 40 partite europee sia stata una buona idea. #BodoGlimtJuventus - facebook.com Vai su Facebook

#Balzarini esalta #Spalletti Le sue parole sul tecnico Vai su X

Balzarini: 'Dopo averla sostentata, la Juve non ha versato un centesimo in Serie A' - Nelle scorse ore il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale ha sottolineato come la Juventus, per una scelta di calciomercato con la quale ha finito ... Si legge su it.blastingnews.com

Balzarini: 'Dopo le parole contro la Lega, tra Tudor e la Juve qualcosa si è incrinato' - Secondo quanto riferito ai microfoni de Il BiancoNero dal giornalista Gianni Balzarini, tra la Juventus e il suo allenatore Igor Tudor potrebbe essersi incrinato qualcosa, dopo le dure parole ... Secondo it.blastingnews.com