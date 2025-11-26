BALLANDO CON LE VIPERE | CHI HA CHIESTO I REFERTI MEDICI DI FRANCESCA FIALDINI?

Il clima a Ballando con le Stelle è esplosivo. Mentre impazzano le voci su un ritiro di Barbara d’Urso, smentite dalla produzione, esplode il caso di Francesca Fialdini. “Qualcuno mi ha chiesto le lastre perché non crede all’infortunio”, svela la conduttrice di Rai1 che si è fatta male e ha momentaneamente abbandonato lo show di Milly Carlucci. La Fialdini tornerà in pista nella puntata del ripescaggio dove solo una coppia tra quelle eliminate e ritirate per problemi fisici tornerà in gara e proverà ad alzare la coppa nella finale. La conduttrice di Da Noi a Ruota Libera parla esplicitamente di un “esecutore materiale” che qualche giorno fa, su ordine di un “mandante”, ha richiesto le prove mediche dell’infortunio. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BALLANDO CON LE VIPERE: CHI HA CHIESTO I REFERTI MEDICI DI FRANCESCA FIALDINI?

