La conduttrice e Giovanni Pernice a Ballando Segreto rivelano i retroscena del loro infortunio e le reazioni dei colleghi, puntando il dito contro chi non crede al suo infortunio alle costole. Sale la tensione a Ballando con le Stelle. Francesca Fialdini, conduttrice in gara e protagonista dell'ultima puntata di Ballando Segreto, rompe il silenzio sulle polemiche seguite al suo stop forzato per infortunio, accusando alcuni all'interno del programma di aver messo in dubbio la veridicità dell'incidente, puntando il dito contro una delle concorrenti che le avrebbe chiesto le lastre del suo infortunio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini contro una concorrente: "Ha chiesto le lastre del mio infortunio"