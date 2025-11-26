Ballando con le Stelle Francesca Fialdini accusa | Qualcuno non mi crede e ha chiesto le lastre A chi si riferisce
“Qualcuno mi ha chiesto le lastre perché non crede all'infortunio” La rivelazione e accusa di Francesca Fialdini arriva nella chiacchierata con Milly Carlucci dietro le quinte di Ballando con le Stelle ripresa dalle telecamere di Ballando Segreto. La conduttrice di Da Noi a Ruota Libera spiega. 🔗 Leggi su Today.it
Altre letture consigliate
«È stato bellissimo averla in studio a Ballando con le stelle, è stato divertente costringerla a farsi truccare (lei che non si trucca mai), e vederla emozionata», ha scritto. Per la conduttrice è un periodo durissimo: il 29 ottobre è morto il fratello Evan in un incident - facebook.com Vai su Facebook
ballando con le stelle lite selvaggia lucarelli barbara d'urso Vai su X
Francesca Fialdini sbotta: “Messo in dubbio infortunio a Ballando con le stelle, chieste lastre”/ Accusa choc - Francesca Fialdini sbotta: "Messo in dubbio infortunio a Ballando con le stelle, chieste lastre! Segnala ilsussidiario.net
Che vergogna a Ballando, una concorrente non crede che Francesca Fialdini stia male davvero: la richiesta assurda - Non c'è davvero limita all'imbarazzo: a Ballando con le stelle c'è una concorrente convinta che Francesca Fialdini menta sulla sua salute. Come scrive donnapop.it
Francesca Fialdini: “Un concorrente di Ballando con le Stelle mi ha chiesto le lastre” - Francesca Fialdini amareggiata dietro le quinte di Ballando con le Stelle: un concorrente avrebbe messo in dubbio il suo recente infortunio ... dilei.it scrive