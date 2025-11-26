Il dietro le quinte di Ballando con le Stelle è più infuocato che mai. Tra le voci su un possibile ritiro di Barbara d’Urso, prontamente smentite dalla produzione, a catturare l’attenzione è il caso di Francesca Fialdini. La conduttrice di Rai1 ha rivelato di essere stata vittima di incredulità sul suo infortunio: “ Qualcuno mi ha chiesto le lastre perché non credeva al mio infortunio ”, ha confessato. Francesca ha temporaneamente lasciato lo show di Milly Carlucci per recuperare, ma il suo ritorno è già programmato per la puntata del ripescaggio, dove una sola coppia eliminata o ritirata potrà tornare in gara per la finale. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ballando con le Stelle è un covo di vipere: Chi ha chiesto i referti medici di Fialdini?