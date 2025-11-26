Ballando Con le Stelle, ancora un’indiscrezione da brividi: Barbara D’Urso si ritira? Il possibile motivo e cosa sta succedendo. Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate della nostra televisione: la conduttrice ha lavorato per tantissimi anni su Mediaset dove ha guidato diversi show di punta della società di telecomunicazioni. Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle – Cityrumors.it – Instagram foto Nel 2023, la napoletana si è ritrovata senza contratto: Mediaset ha deciso di cambiare programmazione e volti dei suoi programmi e ha puntato ad esempio su Myrta Merlino per Pomeriggio Cinque. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso si ritira? Svelato anche il motivo