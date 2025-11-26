Bagno chimico precipita da una gru e si schianta sull’asfalto | paura tra gli automobilisti a Siviglia
Attimi di panico a Siviglia sul Ponte del Centenario. Una gru stava mobilitando un bagno chimico quando il wc si è staccato, precipitando e schiantandosi sulla carreggiata. La scena è stata ripresa da un automobilista che transitava sul ponte in quel momento ed è diventata in poco tempo virale. Fortunatamente, nonostante il traffico intenso, non si sono verificati feriti o gravi danni. Il bagno, che come si vede nella clip sembra perdere del contenuto nella caduta, si è schiantato su una corsia vuota. Ora sono in corso delle indagini: la direzione lavori del cantiere presente sul ponte sta raccogliendo tutte le segnalazioni delle aziende e dei soggetti coinvolti per accertare le responsabilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
