Bagni vaccini e mancanza di istruzione | la verità sulla famiglia che vive nel bosco

La storia della famiglia che vive nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, affonda le radici più di un anno fa, quando un’intossicazione da funghi portò i genitori e i tre bambini al ricovero in ospedale. Fu in quell’occasione che il personale sanitario segnalò ai carabinieri presunte condizioni igieniche non adeguate, facendo scattare l’allerta ai servizi sociali. È da quel momento che i controlli sul casolare hanno iniziato a moltiplicarsi, dando origine a un fascicolo che oggi divide opinione pubblica e istituzioni. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, due relazioni redatte tra settembre e ottobre 2024 descrivono una situazione familiare critica: presunto “ abbandono dei minori ”, un’abitazione definita “non salubre” e una presunta “negligenza genitoriale” che avrebbe portato i bambini a vivere isolati e privi di istruzione e assistenza sanitaria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

