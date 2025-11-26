Bagarre sul futuro dei parcheggi Ipotesi gestione sosta a Reti Gas | Ci apriamo a nuove opportunità

La gestione della sosta in città potrebbe essere affidata ad Ascoli Reti Gas. Il consiglio comunale, ieri, ha infatti approvato (con il voto contrario della minoranza) l’atto di indirizzo per la riorganizzazione industriale della medesima società, che di fatto è di proprietà del Comune. Una decisione, questa, che ha scatenato le polemiche da parte dei consiglieri di opposizione, ma che è stata spiegata nei dettagli dal sindaco Marco Fioravanti. Quest’ultimo ha ribadito come l’obiettivo dell’amministrazione sia quello di riscattare i parcheggi a pagamento per affidarli, eventualmente, a una propria società per ottimizzare i profitti e poter godere di un tesoretto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

