Badsket serie A2 | BiEmme Service Libertas Livorno-Ferraroni Juvi Cremona in diretta Live
Dopo il ritorno al successo in trasferta al PalaMaggetti di Roseto, la Bi.Emme Service Libertas Livorno scende nuovamente in campo al Modigliani Forum nell’ultimo turno infrasettimanale del 2025 contro la Ferraroni Juvi Cremona. Il quintetto di Bechi, reduce da tre sconfitte consecutive, vuole. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
