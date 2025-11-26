Baccano da camera | a Francavilla al Mare un nuovo format targato Identità Musicali ets
Identità Musicali annuncia il lancio di un nuovo format concertistico dedicato all’incontro tra i musicisti della propria orchestra, l’Ensemble Baccano, con solisti abruzzesi che condividono pienamente la visione artistica del progetto. Una nuova proposta ideata per valorizzare l’eccellenza. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Approfondisci con queste news
La Commissione Trasporti della Camera in visita al Distretto Ligure delle Tecnologie Marine - Polo DLTM. Ricerca, innovazione e logistica al centro dell'incontro. - facebook.com Vai su Facebook
"Baccano da camera": a Francavilla al Mare un nuovo format targato Identità Musicali ets - Identità Musicali annuncia il lancio di un nuovo format concertistico dedicato all’incontro tra i musicisti della propria orchestra, l’Ensemble Baccano, con solisti abruzzesi che condividono pienament ... Scrive chietitoday.it