B-Chem Virtus a tutto gas | Primo posto insperato
"I progressi in difesa sono stati la chiave della vittoria a Senigallia dove nei primi due quarti abbiamo subito 47 punti mentre nei successivi due 27". Massimiliano Domizioli, coach della B-Chem Virtus, commenta il successo (75-81) nella decima giornata del campionato di B Interregionale. "È stata – dice – una bella partita tra squadre che si sono affrontate a viso aperto e che hanno anche accusato qualche acciacco". E adesso i civitanovesi sono in vetta assieme a Matelica e Recanati con 14 punti. "È una posizione insperata – dice il tecnico – e adesso dobbiamo essere bravi e concentrati per mantenere questo ruolino di marcia, non sarà semplice ma non dovremo mai mollare nelle gare interne se vogliamo arrivare tra le prime". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
Consumata la 9a giornata della DIVISION D di SERIE B INTERREGIONALE Terzetto marchigiano al comando con la Pallacanestro Recanati 2001 che ha osservato il turno di riposo ed è stata raggiunta in vetta dalla Vigor Basket Matelica e B-Chem Virtus Civi - facebook.com Vai su Facebook
B-Chem Virtus a tutto gas: "Primo posto insperato" - Nella seconda parte del match siamo riusciti a bloccare le offensive dei locali". Segnala sport.quotidiano.net
La B-Chem conserva la testa del girone. Civitanova ancora imbattuta. Ma Forlimpopoli si è fatta valere - CHEM : Santi 21, Cegna ne, Buccolini ne, Liberati 8, De Florio 3, Diodati 5, ... Si legge su msn.com
Si decide tutto nel terzo set. Civitanova lotta. Recanati sola in vetta - recanati 94 virtus civitanova 77 SVETHIA : Buzzone 18, Marcone ne, Gurini 10, Urbutis 19, Andreani 4, Semprini Cesari 13, Zomero ... Come scrive msn.com