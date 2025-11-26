B-Chem Virtus a tutto gas | Primo posto insperato

"I progressi in difesa sono stati la chiave della vittoria a Senigallia dove nei primi due quarti abbiamo subito 47 punti mentre nei successivi due 27". Massimiliano Domizioli, coach della B-Chem Virtus, commenta il successo (75-81) nella decima giornata del campionato di B Interregionale. "È stata – dice – una bella partita tra squadre che si sono affrontate a viso aperto e che hanno anche accusato qualche acciacco". E adesso i civitanovesi sono in vetta assieme a Matelica e Recanati con 14 punti. "È una posizione insperata – dice il tecnico – e adesso dobbiamo essere bravi e concentrati per mantenere questo ruolino di marcia, non sarà semplice ma non dovremo mai mollare nelle gare interne se vogliamo arrivare tra le prime". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

