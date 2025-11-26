Azpilicueta punta al derby

2025-11-26 15:34:00 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! Al Siviglia Ha bisogno di buone notizie, perché continuano ad arrivare. battute d’arresto. Ieri sono state confermate le peggiori previsioni con Adnan Januzaj e Rubén Vargas, entrambi con problemi al bicipite femorale della coscia sinistra mentre oggi è stata la volta di Gabriele Suazo che salterà anche il derby di Siviglia per un infortunio al soleo della gamba sinistra. I tre accompagneranno così l’infermeria Tanguy Nianzou, assenza prolungata. In mezzo a tanta tempesta, la gente di Nervion ha almeno trovato un raggio di luce. Questo mercoledì, Cesare Azpilicueta ha potuto ricongiungersi al resto del gruppo una volta superato definitivamente il dolore al soleo della gamba destra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com